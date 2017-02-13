Челябинск, 13 февраля, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Жители Челябинска собирают подписи под петицией в поддержку 82-летнего учителя математики Людмилы Захаровой, одна из учениц которой совершила попытку суицида. Пострадавшая девочка объяснила случившееся травлей со стороны педагога. Петиция собрала несколько сотен подписантов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение 11 февраля разместила в интернете мама другого ученика Захаровой, утверждающая, что женщина хоть и отличается строгостью, однако очень хорошо преподает предмет.

На текущий момент подписи под онлайн-петицией оставили более 270 человек. В комментариях пользователи отмечают, в частности, что подростки вполне способны на глупости в переходном возрасте, а ответственность за это несут, в первую очередь, родители.

О том, что 13-летняя челябинка попыталась свести счеты с жизнью, стало известно 23 января. Как сообщает Сhelyabinsk.ru, инцидент случился еще в конце декабря 2016 года. Восьмиклассницу, лежащую на земле на одной из строек увидели прохожие. Девочка получила тяжёлые травмы. Как минимум до лета ей нельзя будет вставать.

Как пояснил представитель семьи школьницы Петр Шибанов, учительница математики якобы унижала девочку, делала замечания относительно стиля одежды. В результате подросток отказывался посещать уроки математики, а родители написали жалобы на учителя директору школы. Перед Новым годом педагог не аттестовала восьмиклассницу, отправив на дополнительные занятия. За очередным конфликтом и последовала попытка суицида.

Как отмечает автор петиции Евгения Шульга, девочка, у которой случился конфликт с пожилым педагогом, пришла в 155 школу в сентябре, ее семья переехала в Челябинск из поселка в соседнем регионе. Женщина предполагает, что девочка столкнулась в новой школе с другими требованиями, однако учительница не виновата в том, как именно подросток отреагировал на ситуацию.

«Несмотря на свой возраст, она прекрасно справляется со своими обязанностями. У нее есть классное руководство. Да, она строгая, да, она требовательная. Даже дети говорят, что у нее единственной на уроках дисциплина, тишина и все заняты процессом обучения. А потом, получая хорошие оценки на ЕГЭ и в институтах, приходят и благодарят ее», — пишет Шульга об учительнице.

Обращение, подписанное неравнодушными гражданами, будет направлено в прокуратуру Тракторозаводского района Челябинска и директору школы 155, где работает Людмила Захарова.

Сейчас в ситуации разбираются уполномоченные органы. Так, пресс-служба регионального управления СКР сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ, «Доведение лица до попытки самоубийства». Как отмечают следователи, выясняется, в каких условиях воспитывалась пострадавшая девочка, каковы были ее отношения с учителями, родными и ровесниками.

При этом в региональном управлении СКР пока не заявляют о конкретном фигуранте дела. Как отмечают в ведомстве, «действия тех, кто сейчас активно выдвигает различные и не имеющие под собой доказательств версии, нужно расценивать как неуместный пиар, который препятствует объективному расследованию и установлению истины».

Напомним, в начале мая 2016 года пытались обвинить учительницу начальных классов города Златоуста Татьяну Порсеву. Педагог с 36-летним стажем была обвинена в неправомерных методах воспитания, применяемых к детям во время проведения уроков. Несколько родителей первоклашек написали заявление в прокуратуру города Златоуста на учительницу, в результате чего на педагога завели уголовное дело и начали прокурорскую проверку. Однако в дело вмешался прокурор Челябинской области, который после изучения материалов дела в порядке надзора признал постановление о возбуждении производства незаконным. Тогда проверка областной прокуратуры не подтвердила в уголовном деле учительницы никаких объективных данных, подтверждающих наличие признаков преступления. Дело было отменено.

Позже мать одной из первоклассниц подала заявление в правоохранительные органы, в котором указала на причинение тяжкого вреда своему ребенку. В результате на учительницу вновь было заведено дело за нанесение психологической травмы девочке. Ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Ребенку назначена экспертиза.