Бишкек, 13 февраля, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Киргизские милиционеры арестовали промышлявшую в Бишкеке группу мошенников, представлявшихся сотрудниками «Российской комиссии имени Владимира Путина», входивших в доверие к пенсионерам, и обманным путем забиравших у них деньги, обещая материальную помощь.

Mr. Theklan Киргизия

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД столицы Киргизии, среди задержанных преступников насчитывается четверо граждан Киргизской Республики и четверо граждан Республики Узбекистан.

Отмечается, что только у одной из жертв мошенники отобрали свыше 939 тысяч сомов (около 795,8 тыс. рублей). В домах задержанных проводятся обыски для поиска вещественных доказательств. В настоящее время они уже признались в совершении пяти аналогичных преступлений.

Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.