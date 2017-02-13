Москва, 13 февраля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий изменение вида оплаты за выдачу лицензий и разрешений в сфере оборота оружия со сборов на государственную пошлину, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Оружие

Авторы обратили внимание на то, что сейчас установленные размеры единовременных сборов за выдачу указанных документов не позволяют компенсировать затраты федерального бюджета, связанные с оказанием государственных услуг в сфере оборота оружия. Вместе с тем ежегодные затраты федерального бюджета на мероприятия по оказанию государственных услуг в сфере оборота оружия составляют не менее 1,9 млрд рублей, возмещение которых не превышает в среднем 7% (порядка 132 млн рублей), приводятся данные в сопроводительных документах.

Кроме того, действующая редакция статьи 23 федерального закона «Об оружии» не позволяет взимать единовременные сборы за выдачу разрешений на хранение и использование, экспонирование, коллекционирование, транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему, возлагая расходы за предоставление указанных услуг на бюджет Федеральной службы войск национальной гвардии (ранее МВД России).

Законодательное изменение вида оплаты за предоставляемые государственные услуги в сфере оборота оружия на государственную пошлину позволит также избежать гражданам и юридическим лицам переплаты в виде сборов за оформление платежей, устанавливаемых кредитно-финансовыми учреждениями, которые на сегодня существенно превышают суммы оплаты за госуслугу.