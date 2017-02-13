Москва, 13 февраля, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегают от кампанейщины в вопросе усиления уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суициду, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. «Возможно, имеет смысл обсуждать усиление ответственности, в первую очередь, если речь идет о склонении к самоубийству несовершеннолетних. Тут никакого снисхождения быть не может и по факту это убийство — ведь ребенок доверяет взрослым, легко поддается влиянию», — сказал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Щапов (КПРФ).

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При этом, по мнению депутата, в любом случае необходима широкая общественная дискуссия. «В нашей стране в части уголовного законодательства слишком много кампанейщины, когда под влиянием информационной повестки преследуются люди, как выясняется в итоге, не совершавшие никаких преступлений. Нельзя, чтобы в результате на три и более года садились люди, нейтрально комментирующие, например, запись подростка условно суицидальной направленности», — отмечает парламентарий.

В любом случае, куда важнее не усиление ответственности в рамках УК, а расширение возможностей правоохранительных органов по предотвращению подобных преступлений, полагает Щапов. «Такая профилактика в большей степени будет зависеть от профессионализма и погруженности в последние тенденции самих сотрудников правоохранительных органов и судей, чем от каких-то законодательных мер», — рассуждает он. Ситуация постоянно меняется, указал депутат, вчера это были закрытые форумы, сегодня — группы в социальных сетях, завтра — возможно будут каналы в мессенджерах, послезавтра — что-то совершенно новое. «Понятно, что правоохранительные органы просто не успевают за трендами. Значит нужно им помочь в этой части и ресурсами, и технологиями. Возможно стоит привлекать специалистов в соответствующих отраслях в качестве консультантов, формировать экспертные советы по конкретной проблеме и так далее», — заключил Щапов.

Статьей 110 Уголовного кодекса РФ «Доведение до самоубийства» наказывается лишением свободы до пяти лет.

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила установить уголовную ответственность за склонение к самоубийству несовершеннолетних. В ходе заседания рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков звучало предложение, в частности, расширить действующий состав статьи Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Причем планируется установить уголовную ответственность не только по фактам угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства, но и ввести ответственность, «когда доведение до самоубийства не имеет материального состава, когда оно направлено на широкий круг лиц».