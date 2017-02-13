Астрахань, 13 февраля, 2017, 17:13 — ИА Регнум. В Астрахани восемь пассажиров маршрутки попали в больницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 13 февраля, дорожно-транспортное происшествие произошло в Трусовском районе сегодня днём.

30.мвд.рф Авария с участием маршрутки

В маршрутное такси № 53, двигавшееся впереди, водитель грузовика «Валдай» въехал на переулке 4-м Знаменском. По предварительным данным, мужчина не соблюдал дистанцию. В результате пострадали восемь пассажиров ГАЗели. Медицинская помощь потребовалась трём девушкам в возрасте 17, 20 24, а также 16-летнему подростку и молодому человеку 19 лет. Они получили черепно-мозговые травмы и ушибы. Также в больницу были доставлены молодая жительница областного центра и 20-летний астраханец, у которых диагностированы переломы голеней, и 58-летняя женщина с разрывом связок ноги.

Также по теме: Водитель маршрутки без прав сбил пенсионерку в Астрахани

В Астрахани маршрутка попала в ДТП: среди пострадавших — ребёнок

За рулём грузового автомобиля «ГАЗ» находился житель Республики Мордовия. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются дорожные полицейские. Административное расследование по факту причинения вреда здоровью пассажирам начала и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная авария произошла в Астрахани осенью прошлого года. Маршрутка столкнулась с грузовиком «ЗиЛ» на улице Рыбинской. Помощь медиков потребовалась шести пассажирам маршрутного такси.