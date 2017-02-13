Москва, 13 февраля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В канун 74-ой годовщины освобождения города Ростов-на-Дону от фашистских захватчиков и их пособников активисты движения «Суть времени» от лица 53 общественных организаций и 52 представителей науки, образования, культуры и РПЦ потребовали у законодательных и исполнительных органов власти демонтировать памятник гитлеровскому пособнику атаману Петру Краснову. Об этом 13 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM активист московского регионального отделения движения «Суть времени» Дмитрий Галкин.

Егор Вахромцев Передача обращения парламентариям

Он отметил, что атаман Краснов был осужден и казнен как активный пособник фашистской Германии в ее борьбе против СССР. Несмотря на предпринимаемые его поклонниками попытки, Краснов не был реабилитирован.

«Несмотря на то, что он считается военным преступником, на территории Ростовской области в станице Еланской действует мемориальный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками», центральным экспонатом которого является памятник Петру Краснову. Данный музей занимает значимое место в воспитании молодежи, то есть на примере предателей своей Родины и сепаратистов, молодежь учат патриотизму», — подчеркнул Галкин.

Инициаторы обращения призвали членов Совфеда, депутатов Госдумы, чиновников министерства культуры и министерства образования России демонтировать памятник атаману Петру Краснову в Ростовской области и пресечь ознакомление школьников с экспозициями, посвященными казакам-коллаборационистам.

«Речь идет об экскурсиях учащихся в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», который функционирует на территории Ростовской области (в станице Еланская Шолоховского района) с 2006 года.

Хотим особенно подчеркнуть, что содержание этих экспозиций подается посетителям в позитивном ключе, без негативных оценок действий изменников Родины, участвовавших в преступлениях нацистского режима на территории СССР.

У детей после посещения мемориала может сложиться ложное представление об истории России и казачества, согласно которому якобы именно Краснов и казаки, пошедшие за ним — это настоящие герои. Наглядный пример тому, что может произойти в результате внедрения подобных мифов в сознание подрастающего поколения, мы видим сегодня в происходящем на Украине», — говорится в петиции, адресованной в исполнительные и законодательные органы власти страны.

Возмущенные таким своеобразным пониманием истории нашей страны общественники напомнили основные этапы деятельности «героя», на примере которого в Ростовской области воспитывают подрастающее поколение.

Во время гражданской войны на Дону вспыхнул антибольшевистский мятеж, из-за разобщенности в руководстве восставшим понадобился лидер. Тут и вспомнили про Петра Краснова, который после провалившегося антибольшевистского «похода на Петроград» эсера Савинкова, выпущенного под честное слово, что он больше не поднимет оружия против советской власти.

Став атаманом Войска Донского, а затем и диктатором, Краснов и его ближайшие соратники стали играть на опасной нотке шовинизма — казачьей. Дело в том, что лишь 43% жителей Дона были казаками, они боялись, что их казачьи привилегии отменят, а землю разделят поровну между ними и простыми крестьянами. Атаман Краснов был гарантом от новых веяний, он взывал к донскому патриотизму, и без колебаний признал донских казаков отдельной нацией.

Именно тогда и стали формироваться зачатки казачьего сепаратизма. В газетах стали появляться статьи, доказывающие происхождение донских казаков чуть ли не от жителей древней Трои, от этрусков, амазонок и так далее. Именно он одним из первых начал конструировать представление о казаках, как об отдельном, никоим образом не связанным с русскими этносом.

Одним из ярких эпизодов деятельности Краснова на посту главы непризнанной Донской республики, стал пример успешной торговли с германскими войсками. Так, за одну русскую винтовку системы Мосина с 30 патронами немцам давали пуд ржи или пшеницы. Откуда у немцев русские винтовки? Оказывается, они при последнем наступлении, когда русская царская армия развалилась, захватили богатые трофеи. И продавали их русскому Краснову, чтобы он использовал их против русских «красных».

Из-за своих сепаратистских устремлений генерал так и не смог найти общего языка с другими лидерами «белого движения». После бесповоротного разгрома Донской армии под Царицыным (нынешний Волгоград — прим. ИА REGNUM ), а также по причинам того, что покровительствующая ему Германия была разгромлена, и еще более из-за того, что от Краснова отвернулось казачество, генерал был вынужден уйти в отставку. В дальнейшем, не найдя себе места в рядах белого движения, Краснов эмигрировал в Германию. Где продолжил заниматься антисовесткой деятельностью, и дождался нападения фашисткой Германии на СССР. Что, по его же собственным словам, и воспринял с ликованием.

Читайте также: Жители Ростовской области просят снести монумент пособнику Гитлера

А также: Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером

Колчак не прошел: суд постановил снять доску адмиралу в Петербурге

Встав на службу Третьему рейху, атаман, обладая бесспорным талантом пиарщика, активно агитировал казачество, и вообще белую эмиграцию на вступление в ряды Вермахта. Именно тогда, им был выдвинут лозунг о создании под протекторатом Германии отдельного государства «Казакия». При немцах Краснов получил чин полного генерала Германской армии (Вермахта). Петр Николаевич активно сотрудничал с немецкой разведкой, вёл консультации, делал доклады для немцев, участвовал в работе казачьего отдела министерства восточных областей Германии, возглавляемым Розенбергом.

В итоге Петру Краснову, наряду с такими гитлеровскими пособниками, как Шкуро, Султан-Гирей, фон Паннвиц, и Доманов, были предъявлены обвинения в измене родине, шпионаже, совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных и рабочих партий, крестьянских организаций. Кроме того, в отношении подсудимых был применён указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

По итогам судебных разбирательств подсудимые были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор всем был приведён в исполнение в Лефортовской тюрьме 16 января 1947 года. В 1990-х годах были предприняты попытки реабилитации подсудимых по данному процессу. Реабилитирован был лишь Гельмут фон Паннвиц, реабилитация которого впоследствии была отменена. Остальным осуждённым Военной коллегией Верховного суда Российской Федерации в реабилитации было отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области уже не первый год идет планомерная работа по восхвалению предателей и военных преступников Краснова, Шкуро, Туркула и других. Именно из этих предателей Родины создают кумиров для молодежи те, кто параллельно с этим заняты конструированием отдельной от России и населяющих ее народов общности, которую пытаются сделать единственной правопреемницей разделенного Гражданской войной казачества Российской империи. Как будто и не было красного казачества, и уж тем более казачества мужественно и героически сражавшегося с фашистскими оккупантами.

По словам с тревогой наблюдающих за этим процессом активистов движения «Суть времени» и других патриотических организаций, процесс «бандеризации», когда одна часть казачества чествует своих героев на параде Победы на Красной площади, а другая его часть воспевает коллаборационистов, при дальнейшем попустительстве органов государственной власти приведет к потере стабильности на Юге России и угрозе территориальной целостности страны.

Подробности читайте здесь: Кто настоящие герои российского казачества? В Новороссийске определились

И здесь: Скандал в Новороссийске: осквернивших «Исход» лишить права на День Победы