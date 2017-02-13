Москва, 13 февраля, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наиболее вероятное место встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Место встречи

По его словам, президенты встретятся в Германии — на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге. «Но как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи, пока никакой конкретики нет», — уточнил Песков.

Что касается сроков первого личного общения президентов двух стран, Песков добавил, что этот вопрос пока не прорабатывается сторонами.

Напомним, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» состоится в Гамбурге 7−8 июля.