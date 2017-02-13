Москва, 13 февраля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Московском регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен «жёлтый» уровень опасности. Столицу и окрестности ожидает сильный ветер и снег, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Такой уровень опасности говорит о потенциальном риске, связанном с метеоусловиями. «Желтый» уровень объявлен и в соседних с Москвой регионах: Владимирской, Тверской, Ивановской, Костромской, Калужской и Смоленской областях.

По данным синоптиков, 14 февраля в Москве будет облачно, местами возможна гололедица. Температура ночью −6…−4° С, днем 0…2 °С. Ночью пройдет снег, местами — метель, днем незначительные осадки. Ветер будет дуть ночью западный 7−12 м/с, днём — северный 7−12 м/с, местами порывы достигнут 15−20 м/с.