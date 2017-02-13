Великий Новгород, 13 февраля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин — 37-летний генеральный директор «Агентства стратегических инициатив». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин

Президент принял досрочную отставку с поста главы региона Сергей Митина «по собственному желанию».

Андрей Никитин назначен врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области.

Справка ИА REGNUM :

Андрей Сергеевич Никитин с 27 июля 2011 года возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве, после чего, по данным СМИ, до 16 лет жил в Челябинской области. В 2001 году окончил Государственный университет управления (ГУУ), в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления (теоретико‑методический аспект)».

В 2002—2004 годах работал директором по развитию в ИК «Нефтегазинвест», в 2004‑2007 годах был генеральным директором ООО «Торговый дом «СТЕКЛОНиТ», затем (с 2007 по 2009 годы) ‑ генеральным директором ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент». С 2009 по 2011 год возглавлял ООО «Управляющая компания «РУСКОМПОЗИТ».

Член общественной организации «Деловая Россия».