Андрей Никитин назначен врио губернатора Новгородской области
Великий Новгород, 13 февраля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин — 37-летний генеральный директор «Агентства стратегических инициатив». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.
Президент принял досрочную отставку с поста главы региона Сергей Митина «по собственному желанию».
Андрей Никитин назначен врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области.
Справка ИА REGNUM :
Андрей Сергеевич Никитин с 27 июля 2011 года возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве, после чего, по данным СМИ, до 16 лет жил в Челябинской области. В 2001 году окончил Государственный университет управления (ГУУ), в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления (теоретико‑методический аспект)».
В 2002—2004 годах работал директором по развитию в ИК «Нефтегазинвест», в 2004‑2007 годах был генеральным директором ООО «Торговый дом «СТЕКЛОНиТ», затем (с 2007 по 2009 годы) ‑ генеральным директором ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент». С 2009 по 2011 год возглавлял ООО «Управляющая компания «РУСКОМПОЗИТ».
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