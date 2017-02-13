Пекин, 13 февраля, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая выразило озабоченность в связи с тем, что Япония получила поддержку от США в вопросе принадлежности спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters.

Ylrrw.cn Острова Сенкаку

В совместном японско-американском заявлении, сделанном после встречи лидеров двух стран в минувшие выходные, говорится о том, что спорные острова Сенкаку (в Китае их называют Даоюйдао) принадлежат Японии.

Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан отметил, что Китай «серьезно озабочен сделанным заявлением и не может его принять», также добавив, что спорные острова являются исконной территорией Китая.

«Не важно, что делает и говорит кто-либо. Это не может изменить того факта, что острова Даоюйдао принадлежат Китаю. Решимость Китая отстаивать свою независимость и свой суверенитет сильна, как никогда», — подчеркнул Шуан.

США и Японии следует внимательней относится к тому, что они говорят и что они делают, а также перестать давать ложные комментарии, чтобы не создавать проблем и не дестабилизировать ситуацию в регионе, считают в дипломатическом ведомстве Китая.

Напомним, спорные острова Сенкаку до 1972 года находились под контролем США, затем они были переданы Японии. Токио утверждает, что острова принадлежали Японии с 1895 года, а до этого были ничейными. В свою очередь, Китай заявляет, что данные острова были включены в состав Китайской империи еще 600 лет назад.