Горно-Алтайск, 13 февраля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Профессиональные вертолетчики — члены Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (РАОПА) — прокомментировали ИА REGNUM информацию, полученную от свидетелей авиационного происшествия с вертолетом Robinson 66 над Телецким озером. Они полагают, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность или некачественное топливо.

Сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Крушение вертолета на Алтае

Напомним, ранее ИД «Алтапресс» со ссылкой на свои источники, проинформировал, что накануне вечером пилот вертолета Robinson 66 заправил полный бак на кордоне в Кокше и взлетел. В это время дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега.

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По мнению членов РАОПА, комментировать подробности катастрофы, пока не известны все обстоятельства, — дело неблагодарное. Но если речь идет о вертолете, который был в «штопоре» (у вертолетчиков для таких ситуаций есть свое определение: вертолет авторотировал, — прим. ИА REGNUM), то оба летчика, к которым обратился корреспондент ИА REGNUM, сказали практически слово в слово: «Если со стороны это выглядело, как штопор, то скорее всего, вертолёт снижался с большой вертикальной скоростью и с большим углом. Это говорит о том, что была техническая неисправность, вероятнее всего, отказ двигателя».

По поводу причин произошедшего авиаторы полагают, что искать их нужно, прежде всего, проверив топливо. Респонденты ИА REGNUM также отметили, что были лично знакомы с человеком, который, как предполагается, пилотировал рухнувший Robinson 66 на Алтае.

«Дмитрий Ракитский — пилот, для которого не было критичных режимов. У него — огромный опыт полетов в сложных метеоусловиях, в горах, к Дмитрию обращались, когда нужно было облетать новую технику. Про вертолёты он знал всё и даже больше», — подчеркнули авиаторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на борту вертолета, разбившегося вечером 12 февраля над Телецким озером, находились пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, бейсджампер Глеб Вореводин, директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

Спасательную операцию, в которой сегодня участвуют десятки человек, затрудняют погодные условия. Тем не менее спасателям, совершавшим облет акватории Телецкого озера, удалось обнаружить, предположительно, обломки упавшего вертолета. Кроме того, на берегу водоема было найдено тело женщины, вероятно, одной из жертв катастрофы. В СК возбуждено уголовное дело.