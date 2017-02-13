Чебоксары, 13 февраля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор 45-летнему безработному и его 44-летней сожительнице, ранее являвшейся адвокатом, за попытку дачи взятки сотруднику УФСБ по Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следствием и Ленинским районным судом Чебоксар установлено, что в 2016 году мужчина обратился к оперативному сотруднику управления ФСБ по Чувашии и пообещал ему 500 тыс. рублей взятки. «Злоумышленник полагал, что тот может поспособствовать прекращению в отношении его знакомой уголовного преследования о незаконном игорном бизнесе, либо назначения наказания, не связанного с лишением свободы. Интересы его знакомой в качестве адвоката представляла сожительница. Дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками правоохранительных органов», — сказал Олег Дмитриев.

11 марта 2016 года адвокат разместила 495 тыс. рублей в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из местных банковских учреждений и передала ключ от нее сотруднику органов безопасности. После этого действия гражданских супругов были пресечены сотрудниками управления ФСБ России и следователями СУСК.

Злоумышленники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере). Приговором суда 45-летнему мужчине и бывшему адвокату, чей статус прекращен на основании решений совета Адвокатской палаты Чувашии в сентябре 2016 года, назначено наказание в виде 6 и 5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, на обоих наложен штраф в размере 990 тыс. рублей. Денежные средства в размере 495 тысяч рублей конфискованы в собственность государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что женщина, в интересах пытались дать взятку, в настоящее время осуждена в составе преступной группы за незаконную организацию и проведение азартных игр. Полученная сумма незаконного дохода оценивается в 338 млн рублей. По данным следствия, на территории Чебоксар они создали сеть из 19 законспирированных подпольных игровых салонов, 13 из которых были оборудованы игровыми автоматами, шесть — компьютерной техникой. «Центр управления» ОПГ находился в офисном помещении по улице Хевешской. Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы преступной группы получили от 3,5 лет лишения свободы, их подельники — по 2,5 года заключения. Приговор суда не вступил в законную силу.

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