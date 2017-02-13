Белоярский, Югра, 13 февраля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Белоярском районе ХМАО власти пытаются выселить многодетную семью из аварийного дома. По мнению гонимых, их хотят буквально выкинуть на улицу. По уверениям местной администрации, сделано все возможное, чтобы люди не остались без крыши над головой. В целом конфликт между семьей, не желающей покидать «аварийку», и чиновниками выявил общие для переселенцев Югры проблемы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

«Замерзаем. Выселяют на улицу»

На прошлой неделе многодетная мать Татьяна Сбоенкова обратилась в СМИ за помощью. Она, муж и трое сыновей — единственные жильцы двухэтажной «деревяшки» на улице Сухарева, 5, признанной аварийной еще в 2006 году. По ее словам, в доме перемерзла канализация, царит холод. Жизнь в неблагоустроенном жилье невыносима. Тем временем администрация района якобы хочет выкинуть людей на мороз из единственного жилья, чтобы запустить автотрассу. И предлагает мизерную компенсацию в 500 тыс. рублей без предоставления жилья или купить у города квартиру без малого за два миллиона рублей. Квартира в «аварийке» куплена в 1994 году отцом многодетного семейства, который проработал на севере 25 лет. Но ему не дают сертификат на переселение из районов Крайнего Севера. Материнский капитал не заслужили, ибо дети родились раньше президентской программы.

В администрации Белоярского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что дело обстоит несколько иначе, чем пытается представить мать многодетного семейства. И дорога проходит рядом с давно покинутым всеми жильцами домом, и отношения к конфликту не имеет.

«Предложили три варианта переселения»

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Белоярского района Алексей Орлов выслал корреспонденту ИА REGNUM массу документов и фотографий, которые были представлены в суде. «С этой многодетной семьей администрация судится давно, — пояснил корреспонденту Орлов. — С нанимателями социального жилья проблем при расселении из авариек не возникает. С собственниками же пришлось провести серьезную работу по объяснению их прав. Сбоенкова и Абдрахманов (Разиф Абдрахманов, муж Сбоенковой. Прим. ИА REGNUM ) считают, что им положено больше, чем остальным, потому что они многодетные. Люди хотят получить хорошие деньги и уехать из Белоярского в Тюмень. Но законодательно оформить их желание невозможно. Что касается сертификата переселенца по целевой программе «Жилище», то право на него имеет только супруг. Он встал в очередь в 2015 году и первоочередных прав на сертификат не имеет. Дома у Татьяны Сбоенковой мы были. Там тепло, канализацию коммунальщики отогрели. Аварийная ситуация произошла из-за аномальных морозов».

Согласно документам, представленным администрацией города Белоярского, дом № 5 на ул. Сухарева признан аварийным и подлежал сносу до 2013 года. Об этом семья Татьяны Сбоенковой и ее мужа Разифа Абдрахманова была уведомлена в 2012 году. В установленные сроки снос жилого дома не был произведен. Поэтому на основании пунктов 1, 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ, администрацией Белоярского района принято решение об изъятии жилого помещения и близлежащего земельного участка для муниципальных нужд. Данной семье было предложено заключить соглашение о выкупе квартиры по ее рыночной стоимости за 496 тыс. рублей, и возмещении убытков, связанных с изъятием жилья в размере 16 тыс. рублей. Цену определил независимый оценщик.

Соглашение не было подписано, и администрация Белоярского района вынуждена была обратиться в суд с иском об изъятии жилого помещения путем выкупа, прекращении права собственности и выселении. Суд оказался на стороне чиновников. Семье было предложено три варианта переселения. Первый — взять деньги за квартиру. Второй — переехать в другой дом в микрорайоне Мирный, получив равнозначные «квадратные метры». Причем на шесть квадратов больше. И третий вариант — купить жилье в рассрочку непосредственно у муниципалитета. «Дума Белоярского района фактически под эту семью приняла в июле 2016 года решение «Об утверждении Порядка продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района, гражданам, имеющим трех и более детей», — сообщил начальник управления ЖКХ Алексей Орлов.

Согласно документу продажа жилых помещений муниципалитетом для многодетных производится на основании договора купли-продажи с условием о беспроцентной оплате стоимости жилых помещений в беспроцентную рассрочку до 10 лет ежемесячными равными платежами. В зачет стоимости приобретаемого жилого помещения может включаться рыночная стоимость жилого помещения, принадлежащего собственникам.

Общественность разделилась

Конфликт между многодетными из аварийки и чиновниками вызвал шквал комментариев в социальных сетях. Люди разделились на тех, кто не понимает упорство семьи, которая ради квадратных метров морозит детей, занимаясь «бытовым рейдерством», и тех, кто рассмотрел «три варианта».

«Мы тоже многодетные, — пишет в комментариях пользователь Наталья из Белоярского. — Впятером в двухкомнатной хрущевке. Стояли в очереди на земельный участок. Шансы получить участок только в Озерном, а если строить дом, надо опять в кредит лезть. Продать участок сложно, да и денег от продажи на квартиру не хватит. Летом администрация предложила приобрести квартиру в рассрочку. Подумали и решились. В банке только одних процентов заплатили бы кратно больше. Рассматривали вариант купить большую квартиру, а наша пошла бы в зачет, но решили взять дополнительно к нашей однокомнатную, так как старший сын скоро вырастет. Платим около 16 тысяч рублей в месяц. Думаю — это нормально. Сейчас хотим сдать квартиру — какие-никакие деньги. С очереди на землю правда уже сняли, так как считаемся что уже обеспечены жилплощадью» (орфография и пунктуация сохранены. Прим. ИА REGNUM ).

«Очень распространенная в нашем регионе ситуация, когда люди пытаются получить с властей больше, чем те могут дать по закону. В Сургуте «Газпром-переработка» для строительства офиса пытался договориться с собственниками нескольких халуп (по-другому не назовешь) о их переезде. Причем предложения делались вполне приличные, не по муниципальным нормам. Народ закусил удила. В итоге Газпром плюнул, проект изменили, стройку чуть передвинули, не затронув частные земли. Владельцы все локти уже искусали, но поезд ушел, а больше им там никто ничего не предложит», — пишет другой пользователь (орфография и пунктуация сохранены. Прим. ИА REGNUM ).

Получается, что люди, которые пошли на условия беспроцентного выкупа жилья у муниципалитета в рассрочку, об этом не жалеют. Не жалуются и те переселенцы из «аварийки», кто получил равнозначные по площади квартиры. Тем временем переговоры администрации Белоярского района ХМАО и упорной семьи, не желающей выезжать из разваливающегося дома, продолжаются.