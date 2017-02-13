Екатеринбург, 13 февраля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В Свердловской области с января по декабрь 2016 года родилось 59,8 тысяч жителей, а количество умерших за тот же период превысило 60,6 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Таким образом, естественная убыль населения составила в 2016 году 759 человек, тогда как ещё в 2015 году был зафиксирован естественный прирост почти на тысячу жителей области. В позапрошлом году рождаемость была свыше 62,1 тысячи человек, а смертность — 61,2 тысячи свердловчан. Также в 2016 году по сравнению с 2015 увеличилась детская смертность, среди малышей до одного года. Она составила 349 и 340 юных свердловчан соответственно.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом Свердловскстат отмечает снижение числа браков более чем на пять тысяч. В прошлом году было зарегистрировано более 31,4 тысяч браков, а в позапрошлом — 36,6 тысяч. Число разводов в 2016 году осталось практически на том же уровне — 19,7 тысяч случаев расторжения брака.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, снижение рождаемости в Свердловской области наблюдалось на протяжении всего 2016 года. Но по итогам первых девяти месяцев смертность и рождаемость находились практически на одном уровне.

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Напомним, что с 2012 по 2015 годы на Среднем Урале неизменно фиксировался естественный прирост населения. Вместе с приростом связанным с миграцией общее число жителей Свердловской области за этот период увеличилось на 20 тысяч человек и составило более 4,327 миллиона свердловчан.