Архангельск, 13 февраля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Ведущие предприятия горнодобывающего сектора Поморья, АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз», добыли за прошлый год в общей сложности свыше шести миллионов карат алмазов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Как отметил заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников, на сегодняшний день Россия занимает первое место в мире по запасам алмазов и их добыче, а по объёмам продаж — второе. При этом Архангельская алмазоносная провинция является единственной на территории Европы.

«Благодаря рациональному использованию сокровищ недр Поморья, открытию горно-обогатительных комбинатов, внедрению на производствах инновационных технологий алмазы успешно работают на развитие региона, — подчеркнул Виктор Иконников, — Причём это не только налоговые платежи, но и создание высокопроизводительных рабочих мест и поддержка социальных проектов».

Напомним, «Архангельскгеолдобыча» работает в Мезенском районе на месторождении им. В. Гриба, состоящем из одной алмазоносной трубки с запасами более 68 миллионов карат, «Севералмаз» — в Приморском районе на месторождении им. М.В. Ломоносова с запасами, превышающими 208 миллионов карат.

На базе обоих месторождений созданы горно-обогатительные комбинаты. Мощность ГОКа им. В. Гриба составляет 4,5 миллиона тонн алмазосодержащей руды в год, Ломоносовского ГОКа — 4 миллиона тонн.

В Архангельскгеолдобыче трудится более 950 человек, в Севералмазе — более 1600. Средняя зарплата на предприятиях составляет 70−75 тыс. рублей.