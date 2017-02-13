Назван возможный преемник iPhone SE
Токио, 13 февраля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Следующим после четырёхдюймового iPhone SE компания Apple собирается выпустить пятидюймовый гаджет. Корпус этого смартфона будет сделан из стекла, сообщает Mac Otakara.
Уточняется, что аппаратов, которые были бы похожи на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, Apple выпускать не собирается. От выпуска четырёхдюймовых моделей производитель может окончательно отказаться.
Предположительно, что пятидюймовые айфоны станут основными гаджетами от Apple уже к концу года. Также предполагается выход на рынок iPhone X с возможностью беспроводной зарядки и OLED-экраном. У этого аппарата предусмотрено ¾ Гб оперативной памяти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инженеры Apple изобрели наушники, которые могут превращаться в колонки. Существование патента не означает, что такой девайс будет выпущен в ближашем будущем.