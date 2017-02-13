Токио, 13 февраля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Следующим после четырёхдюймового iPhone SE компания Apple собирается выпустить пятидюймовый гаджет. Корпус этого смартфона будет сделан из стекла, сообщает Mac Otakara.

Дарья Антонова ИА REGNUM IPhone SE

Уточняется, что аппаратов, которые были бы похожи на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, Apple выпускать не собирается. От выпуска четырёхдюймовых моделей производитель может окончательно отказаться.

Предположительно, что пятидюймовые айфоны станут основными гаджетами от Apple уже к концу года. Также предполагается выход на рынок iPhone X с возможностью беспроводной зарядки и OLED-экраном. У этого аппарата предусмотрено ¾ Гб оперативной памяти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инженеры Apple изобрели наушники, которые могут превращаться в колонки. Существование патента не означает, что такой девайс будет выпущен в ближашем будущем.