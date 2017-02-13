Москва, 13 февраля, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Взлет рубля продолжается внутри валютной секции российского рынка. Самый резонный вопрос: до какого предела способен подешеветь американский доллар и, соответственно, сможет укрепиться национальная валюта? На прошлой неделе доллар спустился к минимальной за 18 месяцев отметке, а сегодня, 13 февраля, с утра ее успешно обновил. Теперь локальное «дно» стоит на уровне 57,96 руб. Техническая картина допускает вероятность снижения американской валюты в область 56−57,50 руб. с поддержками на 56,83 руб. и 56,56 руб. соответственно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Минимум лета 2015 года находится на уровне 53,00 руб., это был июнь. Дальше доллар начал поступательный рост с откатами, который продолжался девять месяцев подряд. Учитывая, что нефть Brent находится с 10 января в устойчивом среднесрочном торговом диапазоне $54−57,50 за баррель и пока не собирается его покидать, напрашивается логичный вывод о том, что импульс к укреплению рубля идет все-таки изнутри. Это значит, что торги carry trade снова толкают российскую валюту в ту сторону, куда интересно спекулянтам. Эта теория легко находит подтверждение в новостном потоке, ведь ранее Центробанк РФ довольно четко дал понять, что потенциал снижения ключевой ставки выглядит умеренным, что только добавило рублю привлекательности. Разница в процентных ставках приводит все новые денежные объемы в российскую секцию валютного рынка, поскольку рубль все еще выглядит наиболее доходным активом среди прочих равных», — считает Бодрова.

«В пользу рубля играют и скрытые операции по покупке валюты Минфином через Центробанк. Все верно, они именно поддерживают, потому что ни одно из ведомств не публикует цифры по сделкам внутри дня покупки. А если они есть, то никак не ощущаются. Отсутствие информационного давления и ясности в шагах финансовых структур позволяют рублю торговаться в ту сторону, которая более интересна для участников торгов. Получается, что пока у рубля нет особенных сдерживающих факторов. Пока нефть дорогая, власти будут мириться с дорогим рублем. На подобном фоне техническая картина дает довольно объективное представление о дальнейших движениях», — высказала свое мнение эксперт.