Краснодар, 13 февраля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Краснодаре пожар в садоводческом товариществе унес жизни двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 13 февраля, огонь в частном доме по улице Абрикосовой вспыхнул накануне вечером.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Полностью потушить пожар спасателям удалось только два часа спустя после сообщения о возгорании. Выгорело почти 100 квадратных метров площади. При тушении пожара были обнаружены тела двух погибших — 78-летней женщины и малолетнего мальчика. Еще четыре человека получили ожоги и попали в больницу.

Также по теме: В Краснодарском крае в результате пожара погибли 5 человек Полиция начала проверку. Как выяснилось, в доме проживали супруги с двумя детьми, сестра женщины со своим сыном, а также ее мать.

По словам соседей, вечером 12 февраля они услышали хлопок, а затем увидели, что дом загорелся. Они тут же вызвали сотрудников пожарной службы и скорой медицинской помощи. По предварительным данным, возможной причиной возникновения пожара мог стать взрыв одного из газовых баллонов, расположенных в помещении кухни. Однако точно из-за чего начался пожар, установит экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей чуть не погибли на пожаре, который произошёл в Краснодаре 1 февраля текущего года на улице Головатого. Из горящего одноэтажного дома эвакуировали пять человек, четверых из них госпитализировали. Предполагается, что дом загорелся из-за самовозгорания электронагревателя.