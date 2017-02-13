Челябинск, 13 февраля, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Магнитогорске и Челябинске задержаны молодые люди с партиями синтетических наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке.1870

Задержание в Магнитогорске осуществили оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России. Попался 23-летний парень с 79-ю свертками с веществом, которое позже было определено как синтетический наркотик. В результате обыска квартиры проживания молодого человека были обнаружены синтетические наркотические вещества массой около 1,8 килограмма.

Следователями были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, ч. 3 ст. 228.1 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ). Максимальное наказание за совершенные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Обвиняемый помещен в СИЗО.

В то же время в Челябинске была изъята партия амфетамина у двух безработных в Металлургическом районе Челябинска. Взятые с поличным челябинцы находятся в изоляторе временного содержания.

В задержании участвовали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД Челябинска совместно с бойцами отряда спецназначения «Гром». Полицейские обнаружили у злоумышленников 47 граммов амфетамина.

«Двоих мужчин с запрещенной к обороту субстанцией, 1988 и 1989 годов рождения, полицейские задержали на улице Приборостроителей», — сообщили в пресс-службе. Выяснилось, что задержанные нигде не работают, судимы ранее не были.

Челябинское МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Максимальный срок, который может грозить злоумышленникам по этой статье — 20 лет лишения свободы.

«Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре на Южном Урале в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» изъято 18 кг наркотиков: более десяти килограммов синтетических наркотиков, свыше семи килограммов марихуаны, героин массой более 500 г, гашиш массой свыше 300 г. Психотропных веществ было изъято более 4,6 граммов.

Акцией «Сообщи, где торгуют смертью» проблема наркомании на Южном Урале пока не решена. В конце минувшего месяца у 24-летнего жителя Челябинска изъято более 15 граммов амфетамина. Мужчина оказался также безработным.