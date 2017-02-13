Ярославль, 13 февраля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В кабинете групповой психологической работы Управления по конвоированию УФСИН Ярославской области психолог проводит сеансы ароматерапии и музыкотерапии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказания региона.

76.fsin.su Сеанс ароматерапии

Таким образом штатный психолог УФСИН помогает конвоирам расслабиться, так как служба сотрудников протекает в условиях психоэмоционального напряжения. Запахи эфирных масел влияют на физиологические процессы, а также управляют настроением и работоспособностью, а музыка формирует внутренний мир человека, помогает правильно оценивать окружающую атмосферу и события, полагают в УФСИН.

«Большое значение в профилактике появления негативных эмоциональных состояний — имеется возможность получить сотрудниками учреждения полный отдых за короткий промежуток времени. Правильно проведенный отдых будет способствовать восстановлению затраченных сил и предохранению организма от переутомления», сказала корреспонденту ИА REGNUM старший психолог отдела кадров и работы с личным составом ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области Марина Изюмова.