Оровилл, США, 13 февраля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Около 200 тыс. человек должны быть эвакуированы из американского города Оровилл и окрестных населенных пунктов из-за угрозы прорыва плотины. Такую рекомендацию дают власти штата Калифорния, передает 13 февраля Associated Press.

Yimg.com Прорыв плотины в Оровилле

Как сообщают в местной полиции, рекомендации по поводу эвакуации населения сохранятся до тех пор, пока не будут получены точные сведения о состоянии плотины. Отмечается также, что в связи с эвакуацией на дорогах штата наблюдаются сильные пробки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высочайшее в США гидротехническое сооружение — плотина Оровилл 230 м высотой — оказалась под угрозой разрушения. Сильные дожди привели к повышению уровня воды, специалисты сообщили об эрозии как основного, так и вспомогательного водосброса плотины.

Власти штата призвали жителей Оровилла и других населенных пунктов вдоль реки Фетер экстренно покидать свои дома и двигаться на восток, юг или запад от города Оровилл.