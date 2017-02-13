Астрахань, 13 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Грипп и ОРВИ пока не покидают Астрахань. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 13 февраля, в областном центре из-за повышения эпидемиологического порога заболеваемости занятия приостановлены почти в двух десятках школ. Соответствующее постановление подписал главный государственный врач региона.

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Так, карантин объявлен до 14 февраля в пяти средних образовательных учебных учреждениях города. Еще в шести школах — до 15 февраля. Ученики еще шести средних школ не сядут за парты ранее 16 февраля. Как уточнили в мэрии, в 13 школах учебный процесс приостановлен полностью, в остальных частично — закрыты отдельные классы. Обучение в них ведется дистанционно.

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Учеников закрытых на карантин школ Астрахани обучат дистанционно

До 13 февраля на карантине находились еще пять образовательных учреждений. Остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме. В помещениях детских садов проводятся профилактические мероприятия: проветривание и дезинфекция комнат.

Добавим, что по состоянию на 10 февраля эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Астрахани был превышен боле чем на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе учебный процесс полностью приостановлен в трех школах Астрахани — №№ 49,23 и 12, а также в гимназии №1 областного центра и астраханском губернском колледже. В целом же по региону эпидемиологические пороги по заболеваемости превышены не были ни в одной возрастной группе.