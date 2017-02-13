Пекин, 13 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Пекин осудил ракетные испытания Северной Кореи, которые нарушают резолюцию СБ ООН, заявили в МИД КНР. Об этом сообщает Reuters.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

С таким заявлением выступил официальный представитель дипломатического ведомства КНР Гэн Шуан на на пресс-конференции.

Напомним, Северная Корея произвела запуск новой ракеты 12 февраля. Данное изделие не является межконтинентальной баллистической ракетой, о скором создании которой заявлял Пхеньян.

Ракета способна накрыть территорию Южной Кореи, а также достигнуть Японии.