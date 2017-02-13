Таллин, 13 февраля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. К маю 2017 года министерство сельской жизни Эстонии (бывшее министерство сельского хозяйства), министерство экономики и коммуникаций и министерство окружающей среды Эстонии должны выработать формы сотрудничества и найти источники финансирования для программы развития органического земледелия (органической экономики). Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Эстонии, отметив, что цель программы — превратить страну в ведущую в Евросоюзе по этому направлению сельско-хозяйственной деятельности.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

Как заявил министр сельской жизни, член правящей левой Центристской партии Тармо Тамм, «у Эстонии имеется уникальная возможность воспользоваться всеми конкурентными преимуществами, которые дает ей чистая окружающая среда». По его убеждению, реализация программы поможет увеличить экспорт, а также потребление органической продукции в самой стране. Эстония имеет все предпосылки для развития и других сфер органической экономики — деревообработки, органического туризма, природной фармакологии и косметики.

В 2016 году в Эстонии под органическое земледелие было занято 183 700 гектаров земли, что составляет 18% от всей сельскохозяйственной земли. По этому показателю Эстония входит в Европе в число ведущих стран. Объем глобального органического рынка за последние десять лет утроился с 25,4 миллиарда евро в 2004 году до 72,5 миллиарда евро в 2014 году.