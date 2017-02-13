Москва, 13 февраля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты опускался ниже 58 рублей. Евро торгуется ниже 62 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.

NikolayF Доллары

Так, курс доллара расчетами «на завтра» на 10:28 мск снижался на 14 копеек до 58,1 рубля, европейская валюта подешевела на 15 копеек, до 61,8 рубля. Падение курса доллара ниже 58 рублей произошло впервые с июля 2015 года, отмечают «Ведомости».

По мнению специалистов, укрепление российской валюты обусловлено сравнительно высоким уровнем стоимости нефти, а также востребованностью рубля на фоне сохраняющих свою привлекательность операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.