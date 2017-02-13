Саратов, 13 февраля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. 13 февраля на совещании в областном правительстве губернатор Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации, когда в Саратове на экстренный вызов службы скорой помощи к пожилому человеку приехали сотрудники похоронной службы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад саратовские СМИ распространили сообщение родных 92-летней женщины, к которой вместо скорой помощи приехал катафалк. Инцидент произошёл в январе: мужчина вызвал скорую своей бабушке в службе 112, но вместо врачей приехала машина похоронной конторы МУПП «Ритуал».

В ИА «Свободные новости» обратился житель Саратова Александр Иванов, по словам которого в конце января 2017 года его 92-летней бабушке стало плохо. «С телефона своей жены я позвонил по номеру 112 и попросил связать меня со станцией скорой помощи. При этом при регистрации вызова я назвал свой личный номер телефона, что исключает техническую возможность получения моего телефона третьими лицами. Я сообщил дежурному о возрасте своей бабушки и признаках, характеризующих состояние как прединсультное, так как она потеряла сознание и упала на пол. Реанимобиль ехал примерно час», — констатировал Иванов.

По словам собеседника, все это время он находился рядом с бабушкой, а его супруга отправилась на улицу, чтобы встретить скорую и проводить врачей в дом. Как отмечает Иванов, выглянув в окно, он обратил внимание на то, что вместо ожидаемой неотложки к его дому подъехал катафалк похоронной компании «Ритуал» и Lada Priora. Лишь спустя еще сорок минут прибыл реанимобиль.

«Так как дом расположен в тупике, автомобиль МУПП «Ритуал» освободил место для «скорой» и они поменялись местами. Все эти машины сфотографировал мой сосед — они показались ему подозрительными. Дело в том, что в нашей округе участились кражи со дворов частных домов, — рассказал Александр Иванов. — Насколько я понял, к нам приехала бригада, в состав которой входили врач и фельдшер. Они не представлялись. И тут же, как только они приехали, мне начали поступать звонки. Сначала звонили с не определяемого номера, а затем с открытого. Люди представлялись сотрудниками станции скорой помощи и справлялись о ситуации. Их интересовало, как оказывается помощь. Я не придал этому значения и коротко пояснил ситуацию».

«Как только врачи покинули наш дом, на мой телефон вновь поступил звонок. На том конце провода опять справились состоянием здоровья моей бабушки и, узнав об улучшении ситуации, положили трубку. На следующий день я случайно встретил своего соседа, и он спросил у меня, к кому приезжали похоронщики. Только после этого я понял, что этот автомобиль предназначался моей бабушке», — отметил Иванов.

Сразу после этого мужчина позвонил на номер, с которого ему поступали звонки от имени врачей станции скорой помощи. Во время разговора выяснилось, что номер используется предприятием «Ритуал». «То есть выходит, что те представители экстренных служб, которые отвечают за спасение людей, просто-напросто похоронили человека раньше времени!» — возмутился собеседник.

После встречи с Александром Ивановым корреспондент «Свободные новости» обратился за официальным комментарием в Минздрав региона, где сообщили, что в результате проведенной проверки информация, изложенная в запросе, не подтвердилась.

Аналогичную позицию заняли и в областном МЧС, в чье ведение входит служба «112».

Сам Иванов считает, что точку во всей этой ситуации должна поставить прокуратура. Как он отмечает, для этого у надзорного ведомства есть все необходимые полномочия.

«Сразу хочу пояснить, что от похоронщиков мне не нужны никакие компенсации. Просто пора положить конец этому беспределу», — подчеркнул Иванов.