Москва, 13 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий повышенную ответственность для должностных лиц за отказ в предоставлении информации представителю СМИ, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации, вносят депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Игорем Лебедвым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Штраф может составить от 25 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Размер штрафа обусловлен тем обстоятельством, что в результате подобных правонарушений через средства массовой информации значительный круг граждан России может недополучить актуальную, общественно значимую информацию», — указали депутаты.

Они обратили внимание на то, что на практике зачастую сроки предоставления информации затягиваются, либо под видом информации предоставляется «отписка». Нередки случаи отказа в предоставлении информации без какого-либо обоснования.