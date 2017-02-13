Киев, 19 октября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Внедорожник Lexus на высокой скорости буквально смял пешеходов, ожидающих на светофоре разрешающего сигнала, об этом свидетельствует видео, распространенное 19 октября в сети интернет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове в результате страшного ДТП погибли пять человек, еще двое, включая беременную женщину, находятся в тяжелом состоянии.

За рулем «Лексуса» находилась 19-летняя девушка, а сам автомобиль не единожды был замечен в нарушении правил дорожного движения.

«За последние два года, водитель «Лексуса» 8 !!! раз задерживалась патрульной полицией Харькова за нарушение правил дорожного движения. Начиная от проезда на красный свет, превышения скорости и заканчивая нарушением правил парковки», — сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в подписи к данному видео.

По его информации, девушка-мажор 1997 года рождения каждый раз получала штрафы в размере 255−510 гривен, но это не оказало никакого воспитательного эффекта. В своем сообщении Геращенко призвал изменить систему наказания за нарушения ПДД в сторону их ужесточения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Харькове на перекрёстке улиц Сумская и Бурсацкий спуск автомобиль Lexus, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар.

Дело о смертельном ДТП взял под личный контроль министр внутренних дел и председатель нацполиции, генпрокурор Украины, сообщил ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.