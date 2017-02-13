Москва, 13 февраля, 2017, 11:08 — ИА Регнум. До 18 февраля доллар может опуститься до 57,5−58 рубля на фоне вероятного повышения ставок межбанковского кредитования в РФ перед уплатой российскими компаниями налогов, считает аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин. Об этом 13 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

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Однако более смелых прогнозов относительно рубля Кочергин в этот раз не даёт, в отличие от главного аналитика GLOBAL FX Сергея Мельникова, который допускает снижение американской валюты до 55 рублей за доллар.

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«Сейчас однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ составляет 10,39%, то есть превышает ключевую на 39 базисных пунктов. Можно констатировать, что интервенции Минфина и возможность ужесточения санкций в отношении РФ со стороны США оказывают незначительное давление на рубль. Примечательно, что, по оценкам аналитиков Госдепартамента США, санкции не нанесли серьезного ущерба российской экономике. Их ущерб на российскую экономику они оценили в 1% от ВВП, а ущерб от падения цен на нефть — в 4% от ВВП РФ», — отметил Кочергин.

Если укрепление рубля продолжится, то Минфин в марте будет вынужден существенно увеличить объем покупок валюты на внутреннем рынке, добавил аналитик.

Напомним, главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников ранее заявил, что падение USD/RUB до отметки 55 рублей возможно, хотя сценарий и является теоретическим. При этом он уточнил, что стремительный рост российской валюты не устроит власти.

Добавим, что на прошлой неделе (6−12 февраля) российская валюта обновила полуторалетний максимум к доллару, пользуясь высокими ценами на нефть (56,6 долларов за баррель) и сохраняющимся интересом инвесторов к высокодоходным активам (в частности к ОФЗ).