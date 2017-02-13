Якутск, 13 февраля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В Якутии снова разворачивается экологическая борьба. Жители села Качикатцы Хангаласского района республики на встрече, посвященной обсуждению проекта перевозки руды редкоземельных металлов с Томторского месторождения выступили против реализации этих намерений. Люди обеспокоены тем, что при перевозке опасные руды могут попасть в реку, а затем нанести вред здоровью людей. Сотрудники собравшейся заниматься транспортировкой редкоземельных металлов компании ООО «Восток Инжиниринг» успокоить селян не сумели, и на интересовавшие людей принципиально важные вопросы толком не ответили, рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного движения «СИР» Иван Степанов.

PublicDomainPictures Радиация

По его словам, люди не против реализации проекта, но они требуют, чтобы всё было организовано с гарантией безопасности. Общественник констатировал, что заявления сотрудников «Восток Инжиниринг» «нам самим невыгодно терять руду» присутствовавших на встрече селян не убедили. «У населения есть определённый страх. Недосказанность, откровенная ложь, замалчивание, заигрывание оставили уверенность в том, что это нехорошее дело. Осталось много вопросов. Мы за то, чтобы наше государство было обеспечено редкоземельными металлами, но есть же инстинкт самосохранения. Мало того, что такие перевозки могут повлиять на радиационный фон сельскохозяйственного района, может пострадать и Якутск, водозабор которого находится ниже по течению. Это вопрос жизни нашего подрастающего поколения, поэтому местные жители сказали таким перевозкам «нет», — отметил Иван Степанов.

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Общественник подчёркивает, что после встречи с населением так и не стало ясно, в чём и на чём будет перевозиться 200 тысяч тонн опасного груза. Контейнеры должны быть прочными и надёжными, но у компании пока нет представления, в чём они будут транспортировать радиоактивные элементы. «Грузовые машины, железнодорожные составы и речной транспорт, которым будут перевозиться контейнеры с редкоземельными металлами, останутся заражёнными, и что с ними делать потом?», — на этот вопрос общественников людям также не смогли ответить. Между тем в Якутии опасаются, что потом на заражённом радиацией транспорте могут доставлять и продукты. «Озвучивают нулевую радиацию, но при измерениях фона таких металлов излучение может достигать 5 тысяч микрорентген в час», — поясняет Иван Степанов.

Он рассказал также о том, что население Качикатцев пытались склонить на сторону проекта, пообещав 60−100 рабочих мест, но люди засомневались, что их возьмут без опыта работы и соответствующей специализации. А узнав, что для селян будут делать исключение, усомнились в пользе такого трудоустройства ещё больше, напомнив сотрудникам «Восток Инжиниринг», что с грузом повышенной опасности должен работать только опытный персонал.

«За компанию вступался министр промышленности республики, проталкивал их и был более убедителен, чем сами её сотрудники», — констатировал председатель «СИР».

У также присутствовавшего на встрече с населением депутата республики Ивана Шамаева сложилось впечатление, что в компании пока плохо представляют, что они там будут делать, так как на многие вопросы людей сотрудники «Восток инжиниринг» ответить не смогли.

Парламентарий обращает внимание и на то, что сотрудники компании пытаются скрыть радиоактивную опасность этого проекта. Иван Шамаев подчёркивает, что прецедентов перевозки таких руд и в таких масштабах, которые запланированы в Якутии, в России ещё не было.

Депутат предполагает, что на встрече ООО «Восток Инжинирнг» не ожидало такого большого количества людей, и надеялось, что встреча с населением пройдут тихо. «Мы им очень мешали, это было видно. Но ведь они даже не могли объяснить, какая тара будет, намерены ли её использовать повторно и так далее», — рассказал Иван Шамаев. По его мнению, сейчас требуется консолидация людей, которые болеют за экологию и здоровье населения, с теми, кто понимает в редкоземельных металлах и способах их перевозки. «Необходимо накопление информации, фактов, чтобы защищаться со знанием дела», — подытожил депутат.

А общественник Иван Степанов напоминает, что быть осторожными якутян учит история. По его словам, в 1993 году в Якутии уже было опрокидывание контейнеров с таким грузом в реку, и объявлялась ЧС. Заинтересована в том, чтобы как следует заняться разработкой проекта, по словам председателя «СИР», должна быть и сама компания: если проект не пройдёт общественные слушания, то придётся изыскивать деньги на новые исследования.

Напомним, металлическая пыль ниобия, одного из редкоземельных металлов, который намерены вывозить из Якутии, при попадании в организм вызывает раздражение внутренних органов и последующий паралич конечностей.

Как сообщало ИА REGNUM, для перевозки через Лену контейнеров с радиоактивными материалами в Качикатцах собираются строить речной порт. Селяне намерены получить как можно больше информации о способах транспортировки подобных минералов и объединились в совет, который поддержала администрация населённого пункта. Глава МО «Качикатский наслег» Ирина Оболкина заверила, что всё будет так, как скажет население наслега.