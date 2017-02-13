Остин, США, 13 февраля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах самолет компании United Airlines вылетел из Остина в Сан-Франциско с задержкой в 1,5 часа. Причиной стал инцидент с женщиной-командиром экипажа, отказавшейся лететь из-за сложной жизненной ситуации, передает канал NBC.

Скриншот с видео Pilot removed from flight after Donald Trump rant over intercombefore take off Разговор в самолете

Инцидент произошел вечером 11 февраля на борту рейса 455. Перед началом полета женщина-пилот вышла в салон в обычной одежде и заявила пассажирам, что переживает развод. Она также сообщила им, что на выборах не голосовала ни за Дональда Трампа, ни за Хиллари Клинтон, так как они — «шайка лжецов».

Затем женщина сказала, что управлять самолетом будет второй пилот. После этого многие люди решили покинуть самолет, опасаясь за психическое состояние командира воздушного судна. В дальнейшем женщина была заменена другим пилотом, и самолет все же отправился по маршруту.

Как отмечает телеканал, пассажиры, предположившие, что женщина переживает нервный срыв, надеются, что ей окажут необходимую помощь. Они также выразили сочувствие ее бедам.