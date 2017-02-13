Таллин, 13 февраля, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В таллинском представительстве Фонда Сороса «Открытая Эстония» проходит второй этап практической подготовки журналистов и сотрудников инфопортала внесистемной оппозиции Белоруссии Charter97.org «по отражению кибератак, поддерживаемых государством». Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 февраля, сообщили в «Открытой Эстонии», отметив, что это второй этап подобного обучения, первый прошел в октябре 2016 года.

Colin Хакер

На этот раз к журналистам присоединился бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер внесистемной оппозиции и основатель общественного движения European Belarus Александр Санников. Визит белорусских журналистов финансово поддерживает министерство иностранных дел Эстонии, координатором мероприятия выступает НКО «Открытая Эстония».

Никаких других подробностей не приводится. Согласно прежней информации, осенью 2016 года практическими курсами в Таллине были заняты главный редактор портала Charter97.org Наталья Радзина и журналист Дмитрий Бондаренко. Оба считаются политическими беженцами и проживают в Польше, где расположена редакция. Инфопортал выходит на русском, белорусском и украинском языках.