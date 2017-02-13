Чебоксары, 13 февраля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В Чувашии заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла, но не превысила недельные эпидемические пороги. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по республике, с 3 по 9 февраля зарегистрировано 9074 случаев заболевания, из них почти 72% заболевших — дети до 17 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс

Показатель заболеваемости составил 733,8 на 100 тыс. населения, что на 7,9% меньше среднемноголетнего уровня. Наиболее высокий уровень заболеваемости сохраняется в Чебоксары (1392,4 случаев на 100 тыс. жителей), где среднемноголетний уровень заболеваемости превышен на 17,6%.

По сравнению с предыдущей неделей (с 25 января по 2 февраля) заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла в целом по республике на 10,1%, наибольший рост — в группе среди детей от 7 до 14 лет (на 38,8%) и 15−17 лет (на 32,9%). Заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала недельные эпидемические пороги во всех возрастных группах и была ниже порогового уровня в целом по республике на 42,2%.

За неделю госпитализированы 254 больных гриппом и ОРВИ — на 3,4% меньше, чем на предыдущей неделе (263). Лабораторно обследовано 154 больных, возбудители заболевания определены у 95 больных: в том числе у 43 — вирус гриппа А/H3N2, 44 — вирус гриппа В, 8 — вирусы парагриппа. Всего в текущем эпидсезоне лабораторно грипп подтверждён у 346 больных.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ по состоянию на 10 февраля учебно-воспитательный процесс приостановлен в ряде школ Чебоксар, Новочебоксарска и Марпосадского районе. По данным ведомства, в Чебоксарах были полностью закрыты шесть школ (5783 учащихся), приостановлен учебный процесс в 79 классах в 24-ти школах (2105 учащихся), в Новочебоксарске — в 40 классах в 12-ти школах (1039 учащихся), в Мариинско-Посадском районе — четыре класса (93 учащихся) в одной из школ.