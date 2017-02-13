Самара, 13 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. 27-летнего жителя Самары по подозрению в краже отбойного молотка со строительной площадки на улице Тушинской в Железнодорожном районе областного центра задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9, он уже дал признательные показания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Anthony Appleyard Отбойный молоток

По версии следствия, в середине марта 2016 года местный житель находился на территории стройки, проник в оставленный не запертый автомобиль и тайно похитил из него отбойный молоток. О пропаже имущества в полицию сообщил представитель компании, которой принадлежал инструмент. Общая сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила около 79 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По итогам проделанной работы у сотрудников полиции появилось предположение, что к краже причастен ранее не судимый 27-летний самарец, который подрабатывал на стройплощадке. При проверке версия полицейских подтвердилась. В совершении преступления подозреваемый признался. В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу.