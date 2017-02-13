Сургут, Югра, 13 февраля, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В редакции «Общественного телевидения Югры» и в квартирах тележурналистов в воскресенье, 12 февраля, прошли обыски. «Искали записи оргии с участием чиновников и депутатов, которые вышли на портале, с нашим телевидением никак не связанном», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ОТВ-Югра Эдуард Шмонин.

RobillardMichel Обыск

«Обыски проходили в рамках расследования дела, возбужденного против неопределенного круга лиц за распространения порнографии на портале «Чиновник.ру». Инициированы они старшим дознавателем ОД ОМВД И. А. Гареевой (Индира Гареева — прим. ИА REGNUM ). Санкция подписана прокурором Павлом Сидоровым (заместитель прокурора Сургутского района — прим. ИА REGNUM )», — поясняет Эдуард Шмонин.

Было изъято 16 компьютеров, шесть видеокамер, три фотоаппарата, телефоны. «Работа редакции полностью парализована, — говорит Шмонин. — Портал «Чиновник.ру» к «ОТВ-Югра» никакого отношения не имеет. Лично я не работаю на «Чиновнике» три года. Кому этот портал принадлежит сегодня, понятия не имею. Данный портал не является СМИ — обычная страница в интернете. Вместо того чтобы разбираться с порталом, почему-то пришли в нашу редакцию и обвиняют в несусветных вещах, к нам отношения не имеющих».

По словам Шмонина, некий материал на «Чиновнике.ру» — лишь повод для обыска. Цель правоохранителей — изъятие иных материалов, которые стали основой для сюжета «Криминальная нефть», сюжетов об издевательствах в отделе полиции Пыть-Яха и собственного расследования трагического ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Во всех этих материалах жестко и доказательно критикуется работа силовых ведомств региона.

«Сперва меня обвинили в том, что автомобиль, на котором я езжу несколько лет, якобы украден. Потом не пустили на заседание думы ХМАО. Сейчас уничтожают редакцию «за того парня», который даже не СМИ. Что нас ждет дальше — неизвестно», — говорит руководитель «ОТВ-Югра».

В полиции Югры пока не комментируют ситуацию. А в пресс-службе прокуратуры Сургута корреспонденту ИА REGNUM заявили, что не владеют информацией.

Отметим, что «Общественное телевидение Югры», согласно информации Роскомнадзора, — частное сетевое издание. Единственный учредитель СМИ — одноимённое ООО, которое находится в Москве. Владельцем ООО является Эдуард Васильевич Шмонин.