Сана, 13 февраля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила город Ходейда в Йемене зоной боевых действий, призвав мирных граждан оставаться в своих домах. Об этом сообщает Reuters.

Almshhadalyemeni.com Ходейда

В заявлении военной коалиции стран Персидского залива говорится, что с 10 утра по местному времени город будет объявлен зоной боевых действий, поэтому мирным жителям выходить из своих домов не рекомендуется.

Ранее, вооруженные силы, верные бежавшему из страны президенту Мансуру Хади, при поддержке войск коалиции, возглавляемых Саудовской Аравией, отбили у хуситов, верных свергнутому президенту Али Абдалле Слеху, город Аль-Моха и, таким образом, открыли путь на Ходейду, главный портовый город Йемена.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с марта 2016 года. Хуситы, поддерживаемые армией, верной свергнутому президенту Али Абдалле Салеху, воюют с президентом Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Под контролем хуситов находится большая часть страны, включая столицу Сана.