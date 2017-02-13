Тбилиси, 13 февраля, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Украинский футбольный специалист Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо». Об этом, как передает «Чемпионат», говорится на официальном сайте грузинского клуба.

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«Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского «Динамо», — говорится в сообщении. — О выходе из сложившейся ситуации и о том, кто будет работать на этом посту, клуб объявит 13 февраля».

Напомним, украинский специалист принял тбилисское «Динамо» в октябре 2016 года и поработал на своем посту почти 4 месяца.