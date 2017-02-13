Ярославль, 13 февраля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. 11 февраля в Ярославле на месте строительства храма блаженной Матроны Московской был установлен храм-вагон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Yareparhia.ru Доставка храма-вагона

Храм-вагон передан Ярославской епархии Северной железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД». Оборудованный в 2000 году, долгое время вагон находился в Котласе Архангельской области и не использовался. На новое место его доставили сначала по железной дороге, а затем на трейлере.

В ближайшее время храм будет приспособлен для стационарных богослужений, в нем будет налажено отопление.

«В храме есть иконостас и даже небольшая колокольня. Освятить его мы планируем 2 мая — в день памяти Матроны Московской. В нем будет совершаться литургия и все таинства, которые можно проводить в любом другом храме.», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM иерей, настоятель строящегося храма Матроны Московской Дмитрий Бузин.

Кому будет посвящен храм-вагон, пока не решено. Службы в нем будут проходить на этом месте, пока не будет построена и освящена новая церковь.

Храм во имя блаженной Матроны возводится на окраине города — в поселке Творогово в рамках программы строительства храмов шаговой доступности. 8 марта 2016 года впервые на месте строительства состоялся первый молебен блаженной Матроне. С этого момента такие молебны проводятся каждое воскресенье.