Великий Новгород, 13 февраля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Сергей Митин не будет участвовать в выборах главы региона в сентябре 2017 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление для прессы сделал сегодня, 13 февраля, сам глава региона.

Novreg.ru Сергей Митин заявил журналистам о досрочном сложении полномочий

«Я принял решение не участвовать в выборах губернатора Новгородской области в сентябре, заранее поставил в известность президента Российской Федерации, попросил о новых поручениях. Это мой взвешенный шаг», — заявил глава региона и поблагодарил всех новгородцев, с которыми работал все эти годы.

Слов о досрочном сложении полномочий из уст главы региона не прозвучало. На уточняющие вопросы журналистов Митин отвечать не стал.

Напомним, на посту губернатора Новгородской области Сергей Митин работал с7 августа 2007 года. Он был назначен главой региона президентом РФ после досрочной отставки Михаила Прусака. В 2012 году Митин переизбрался на выборах, срок его полномочий в должности главы региона истекал 20 октября 2017 года.