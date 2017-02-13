Ташкент, 13 февраля, 2017, 10:12 — ИА Регнум. МЧС Узбекистана объявило предупреждение в связи с обильным снегопадом и понижением температуры, жителей просят проявлять бдительность, передает корреспондент ИА REGNUM. Ожидается, что в северных областях страны в ближайшие дни температура опустится до —15, а местами и до —18 градусов.

uknowgayle Снегопад

Также ведомство напоминает о необходимости соблюдения осторожности при использовании отопительных приборов и печей, проверки исправности дымоходов и вентиляционных устройств.

Водителей автотранспорта просят быть осторожными из-за гололедицы, граждан Узбекистана призывают воздержаться от поездок в горные районы в связи с опасностью схода снежных лавин.

«При выходе на улицу следует одевать теплую одежду и обувь, хорошо удерживающую тепло и предохраняющую от холода», — говорится в сообщении.

Пока температура на основной территории страны в дневное время не опускается ниже нуля и сохраняется на отметке 1−2 градуса тепла.

Озабоченность МЧС вызвана прежде всего тем, что в холодное время года жители регионов отапливают помещения газом (в частности, газовыми плитами) и самодельными отопительными приборами на дровах и угле из-за отсутствия центрального отопления. В многоквартирных домах в регионах паровое отопление, установленное еще в советские времена, уже не работает. В зимнее время в газораспределительной системе происходят скачки давления, порой газ отключают вовсе. Если отключение произошло в ночное время, то после возобновления подачи газа возможны отравления и даже взрывы.

Среднемесячная температура в феврале в Узбекистане обычно колеблется от минус двух до плюс восьми градусов по Цельсию.