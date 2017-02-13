Калуга, 13 февраля, 2017, 09:43 — ИА Регнум. С любимым детищем калужского градоначальника Константина Горобцова 300-килограммовым уличным глобусом произошёл конфуз. Изготовленный некими умельцами из якобы уникального авиационного металла глобус неожиданно стал покрываться ржавчиной, сообщает 13 февраля корреспондент ИА REGNUM .

Onf.ru Не прошло два с половиной месяца, как уличный арт-объект за 1,5 млн рублей начал ржаветь

Событие досадное для калужских чиновников, которые лишь два с половиной месяца назад в скверике на улице Ленина в Калуге с большой помпой провели презентацию арт-объекта стоимостью почти в 1,5 млн бюджетных рублей.

Впрочем, на этом действительно необычном по исполнению глобусе отсутствуют континенты и страны, за исключением — России. Российская Федерация (в калужском варианте) представлена сразу в двух экземплярах. Каждый украшен огромным, размером едва ли не с треть европейской части России, сердцем, обозначающим то место, где, по мнению авторов и заказчиков глобуса, должна находиться Калуга. Столь необычный географический «подход» даже стал предметом обсуждения в юмористической программе одного из федеральных телеканалов.

Как писали местные СМИ, поручение поместить на глобус Россию в двух экземплярах лично отдал калужский градоначальник Константин Горобцов .

«Для нас самое главное — наша страна… Не надо политически смотреть на эту ситуацию. Ничего такого. Просто, когда люди подходят фотографироваться, они всегда любят покрутить. Соответственно, трудно будет ловить момент, когда появится Россия», — так объяснил свое решение господин Горобцов. Кстати, первым человеком, сделавшим селфи на фоне уникального глобуса, естественно, стал сам городской голова Калуги.

«С одной стороны, концепция интересная, необычная, привлекает внимание, вызывает эмоции. Но вместе с тем возникают естественные вопросы по карте нашей страны, которая выполнена, мягко говоря, небрежно. Например, Сахалин на ней изображен не в виде острова, а в виде полуострова. Похожая картина и с Крымом: он, судя по всему, соединен с Краснодарским краем широкой полосой суши, и поэтому не совсем понятно: а есть ли вообще здесь Крым? Курильские острова на карте и вовсе отсутствуют. Назвать это «мелочью» язык не поворачивается. Мы понимаем, что творчество и полет фантазии художника зачастую не имеют границ, но здесь мы все-таки имеем дело с важным символом — с картой нашего государства! Тем более этот арт-объект расположен не в доме частного ценителя современного искусства, а в центре города, у здания администрации, на него смотрят тысячи людей, в том числе юные калужане. Конечно, по такому глобусу географию им не изучать…» — удивляются активисты из Общероссийского народного фронта в Калужской области.

Впрочем, неправильными очертаниями карты России замечания общественников не ограничиваются. В ходе мониторинга благоустройства городских территорий «фронтовики» зафиксировали тот факт, что спустя менее трех месяцев после открытия калужский глобус начал усиленно ржаветь.

«Мы обратили внимание, что в некоторых местах полимерный материал, из которого сделана карта страны, уже отслаивается от стального шара. И при всем при этом стоимость данной конструкции составляет почти полтора миллиона рублей», — заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Алексей Зеленев.

Активисты ОНФ обратились к городскому голове Калуги с просьбой внести изменения в ржавеющий и, увы, не украшающий областной центр арт-объект.