Великий Новгород, 13 февраля, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Сергей Митин сделает заявление для прессы сегодня, 13 февраля. Пресс-служба губернатора пригласила журналистов к 10 утра на пресс-подход, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mitinsg.livejournal.com Сергей Митин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможная отставка новгородского губернатора обсуждалась в СМИ с 6 февраля. В правительстве Новгородской области эти сведения всю неделю опровергали. В СМИ сообщалось, что новым губернатором Новгородской области станет генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) Андрей Никитин.

Отметим, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын, отставки которых состоялись на минувшей неделе, сами сообщали о своём досрочном сложении полномочий на экстренно созванных брифингах.