Москва, 13 февраля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Brent демонстрировала неоднозначную динамику. Падение начала недели было полностью отыграно. Энергоноситель по-прежнему остался в пределах диапазона 53,70 — 57,25. Новостной фон остается противоречивым, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С одной стороны, участники договоренности в формате ОПЕК+ рапортуют о сокращении объемов добычи. По некоторым данным соглашение выполняется на 90%. И это идет на пользу энергоносителю. Также как и данные о росте импорта нефти Китаем. В январе Поднебесная увеличила импорт на 27,5% в годовом выражении.

С другой, в США растет число работающих буровых установок, что потенциально способно привести к росту добычи. Также рост добычи отмечается и в странах ОПЕК, не участвующих в соглашении. Ливия уже нарастила добычу на 190 тыс. баррелей. Вкупе с недостаточно высоким спросом это может привести к тому, что процесс балансировки рынка энергоносителя затянется», — пояснила Рогоова.

«Таким образом, пока нет достаточно оснований ждать, что Brent изменит диапазон колебаний, даже если сегодня, 13 февраля, официальная статистика от ОПЕК по соблюдению квот на добычу выйдет позитивной — это уже заложено в цены. По-прежнему актуальной выглядит стратегия торговли в диапазоне. Продажа в районе его верхней границы и покупка при приближении к уровню 54,00 — 53,70», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 февраля мировые цены на нефть снизились на фоне перенасыщения глобальных рынков сырья, несмотря на соблюдение производителями соглашения OPEC. Цена на нефть марки Brent опустилась до уровня $56,55 за баррель, что на 15 центов. Стоимость нефти марки WT стала дешевле на 12 центов — $53,74 за баррель.