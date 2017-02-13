Москва, 13 февраля, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Рубль на прошлой неделе снова обновил максимум к доллару. Котировки пары USD/RUB снизились 10 февраля до отметки 58,42. Поддержку российская валюта получает на фоне роста цен на нефть, а также жесткой монетарной политики Банка России, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Также как показала минувшая неделя, покупки Минфином валюты существенного влияния на динамику рубля не оказывают. Заявления Дональда Трампа о том, что в ближайшие 2−3 недели он представит «феноменальные» новости по теме налогов, вызвали укрепление доллара. Вполне возможно, что в начале недели рубль все же окажется под умеренным давлением», — пояснила Рогова.

«Кроме того, нефть Brent снова вернулась к верхней границе установившегося диапазона 53,70 — 57,25. Если её преодолеть, можно ждать начала снижения котировок, что также будет негативно влиять на рубль. Однако пара USD/RUB вряд ли поднимется существенно выше отметки 59,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 13 февраля Центробанк РФ понизил официальные валют. Курс доллара составляет 58,84 рубля, курс евро — 62,68 рубля. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 34 копейки соответственно.