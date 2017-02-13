Пекин, 13 февраля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, в 2017 г. в рамках кампании по борьбе с нищетой в Китае более 3,4 млн жителей КНР будут перемещены из отдаленных сельских районов в более развитые городские агломерации.

Smzhe.com Бедный район провинции Китая

«По состоянию на конец 2016 г. более 2,49 млн жителей КНР из 22 провинций были перемещены в более развитые районы. Местные органы власти активно поддерживают программы по улучшению социальной защиты переселенных и повышению уровня занятости местного населения», — сообщил журналистам сотрудник комиссии Ян Чэнь.

Ранее Государственный совет КНР опубликовал план по борьбе с нищетой в стране, согласно которому к 2020 г. количество граждан, живущих за чертой бедности, сократится более чем вдвое благодаря активному переселению жителей страны из «бедных» сельских районов в более развитые городские агломерации, пишет «Жэньминь жибао».

В настоящее время в КНР насчитывается более 45 млн граждан, живущих за чертой бедности. Более 80% данных жителей проживают в отдаленных частях страны, не имеющих транспортной инфраструктуры, чистой питьевой воды и постоянного электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство финансов КНР опубликовало «Уведомление касательно реальных мер по улучшению базовых материальных условий населения в 2017 году». Утверждается, что в ситуации нарастающего давления на экономику, вызванного экономическим спадом и снижением темпов роста бюджетных поступлений, требуется совершенствовать политику обеспечения материальных условий населения.