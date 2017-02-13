Бугуруслан, Оренбургская область, 13 февраля, 2017, 08:34 — ИА Регнум. В городе Бугуруслане Оренбургской области в пользу двух мальчиков, пострадавших от падения ледяной глыбы, суд назначил компенсацию морального вреда. С иском к ООО «Жилкомсервис», отвечающей за уборку крыш, обратился отец детей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, суд удовлетворил заявление частично.

CJ Сосульки

За перенесенные страдания родитель требовал взыскать с «Жилкомсервиса» 500 тыс. рублей в пользу старшего ребенка и 1,5 млн рублей — в пользу младшего. Бугурусланский районный суд счел необходимым определить размер денежной компенсации в меньшем размере: 40 тыс. рублей — старшему мальчику и 400 тыс. рублей — его брату. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала состоявшееся по делу решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу ответчика — не подлежащей удовлетворению.

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Напомним, 6 марта 2016 года на двух братьев (шести и девяти лет) возле дома № 22 по ул. Коммунистическая в городе Бугуруслане внезапно с крыши упала снежно-ледяная глыба. Мальчики получили телесные повреждения: у старшего медики констатировали легкие травмы, младший получил тяжелые увечья. Младший из братьев перенес тяжелую операцию, на протяжении месяца находился на лечении в клинике, теперь нуждается в серьезной реабилитационной терапии.

Стоит также отметить, что в мае 2016 года приговором Бугурусланского районного суда директор управляющей компании привлечен к уголовной ответственности по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью человека» в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.