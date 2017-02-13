Москва, 13 февраля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Доллар США и евро 10 февраля обновили минимумы этого года. Бычий тренд по российской валюте усилился после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По данным МЭА, добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей и составила 32,06 млн баррелей в сутки. Не входящие страны в картель уменьшили добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении нефтедобычи картелем выполнено на 90%. В документе указано, что МЭА улучшил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч, до 1,4 млн баррелей в сутки.

Отчет вызывал взлет цен на нефть марки Brent на 2,25%, до $56,84. На фоне дорожающей нефти курс доллара снизился до уровня 58,21 руб., курс евро — до 61,92 руб.

Отсутствие 10 февраля коррекционного движения по рублёвым парам указывает на закрытие трейдерами ранее открытых длинных позиций по доллару и евро. На Чикагской бирже крупные спекулянты продолжают увеличивать позиции по рублю. С начала года у них увеличились длинные позиции на 18%, до 19 931 контрактов, короткие — на 10,5%, до 2403 контрактов. Чистая длинные позиция по рублю выросла на 20%, до 17 528 контрактов (1 контракт = 2,5 млн рублей).

Сегодня, 13 февраля, за баррель Brent дают $56,73 (+0,23%). При повышении котировок выше $57,50 покупателям открывается дорога к $61,25. Так как российская валюта тесно связана с ценами на нефть, то при росте нефтяных котировок она продолжит укрепляться к иностранным валютам. В данный момент новые вербальные интервенции не остановят растущий приток «горячих денег» зарубежных инвесторов. Ближайшая цель по паре доллар/рубль 56,85 руб., евро/рубль 60,55 руб.