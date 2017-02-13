Оровилл, США, 13 февраля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В штате Калифорния объявлена эвакуация в районе разрушения самой высокой в США плотины, там проживает не менее 130 тыс. человек, сообщает Associated Press.

Sydsvenskan.se Прорыв плотины Оровилл

Департамент по чрезвычайным ситуациям штата сообщил об угрозе прорыва в течение часа, жителям следует двигаться в сторону востока, юга или запада от города Оровилл Также власти штата заявили о начале работ по снижению уровня воды в озере Оровилл — сброс усилен до 100 тыс. кубических футов (2,8 тыс. и кубометров) в минуту.

Эвакуация началась в городе Чико, а также в городах Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли и других населенных пунктах вдоль реки Фетер.

По предварительным данным, угроза обрушения плотины возникла из-за эрозии основного, а затем и вспомогательного водосброса. Это может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл