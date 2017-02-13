Москва, 13 февраля, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Телевидение является главным источником информации для значительного большинства — 78% — российских граждан. При этом наибольшим доверием ТВ пользуется у 50% жителей страны, хотя в 2015 году телевидению доверяли 63%. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Новое предназначение

Помимо ТВ, жители России узнают новости из интернета (39%, в 2010 году — 13%), от родных и друзей (18%), из печатной прессы (17%), социальных сетей (16%) и радио (14%). По мнению 19% опрошенных, именно интернет-новостям стоит доверять. Повседневные беседы и радиопередачи пользуются наибольшим доверием у 8% респондентов, соцсети — у 7%, однако 25% опрошенных отметили, что не доверяют ни одном источнику информации.

По мнению 49% граждан, СМИ освещают события в стране объективно, с ними категорически не согласны 37%, еще 14% затруднились ответить на вопрос. Более всего интересуют жителей России международные отношения (38%), внутренняя политика и проблемы в социальной сфере (по 34%), вооруженные силы (29%), деятельность российских властей и семейные отношения (по 25%).

Опрос проводился 4 и 5 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Участие в нем приняли 1500 человек.