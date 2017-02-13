Пхеньян, 13 февраля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Северная Корея объявила, что успешно испытала новую ракету средней дальности, сообщает Anadolu. Запуск ракеты был показан 12 февраля информационным агентством ЦТАК.

Inquirer.net Люди смотрят новости о испытании новой ракеты средней дальности в Северной Корее

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи отметил, что новая ракета оказалась модификацией ракеты Rodong, радиус действия которой покрывает всю Южную Корею. Также она способна достигнуть Японии, но не является межконтинентальной ракетой, о создании которой говорил Пхеньян.

Официальный Сеул отреагировал на запуск как на нарушение резолюции СБ ООН. Кроме того, военные руководители Южной Кореи начали тестирование собственных ракет и подготовку к военным учениям с США, которые запланированы на март 2017 года.

Напомним, ранее США и Южная Корея договорились дать совместный ответ на ядерную программу Северной Кореи. В ходе визита министра обороны США Рекса Тиллерсона в Сеул были достигнуты договоренности, по которым в 2017 году на полуострове будет развернута система противовоздушной обороны THAAD.